Биткоин поставил новый исторический рекорд

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила свой прежний исторический рекорд и поставила новый. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

Так, по данным сервиса, цена криптовалюты достигла 50 тысяч долларов в 15:40 по московскому времени. За прошедшие сутки она подорожала на пять процентов. За год биткоин вырос примерно на 400 процентов. Чтобы подорожать на 10 тысяч долларов, криптовалюте потребовалось чуть больше месяца.

Резкий рост биткоина начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов. Автогигант заявил, что «в ближайшем будущем» он начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.

Также глава Tesla Илон Маск 29 января разместил в профиле своего Twitter-аккаунта хештег биткоина. После этого курс криптовалюты взлетел с 32 до 37 тысяч долларов. «Оглядываясь назад, мы понимаем, что это было неизбежно», — написал миллиардер про биткоин. Твит помог влететь криптовалюте на 15 процентов за 30 минут.