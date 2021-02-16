Цена биткоина вновь побила рекорд

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила свой прежний исторический рекорд и установила новый. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

Так, по данным сервиса, цена криптовалюты достигла 49 950 долларов в 7:15 по московскому времени. За последние 24 часа стоимость биткоина выросла на 6,38 процента.

Утром 14 февраля биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 2,95 процента, по состоянию на 9:12 по московскому времени. Тогда цена криптовалюты достигла 49 265 долларов.

Резкий рост биткоина начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов и указании, что «в ближайшем будущем» она начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.