Стоимость биткоина установила новый исторический рекорд

Самая популярная криптовалюта — биткоин — побила свой прежний исторический рекорд, установив новый — 49 265 долларов составляет стоимость монеты, свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

Таким образом, биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 2,95 процента, по состоянию на 9:12 по московскому времени.

Ранее, 11 февраля сообщалось, что цена достигла 48 399 долларов.

Резкий рост биткоина начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов и указании, что «в ближайшем будущем» она начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.