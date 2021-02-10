Россия закупила оборудование для майнинга биткоинов

В Россию из Азии ввезли самую крупную разовую партию оборудования для майнинга криптовалют, стоимость которого оценивается в 60 миллионов долларов. Как сообщает газета «Коммерсантъ», закупка совершена в конце 2020 года: партию из 14 фур из Азии доставили в Иркутскую область. По оценкам экспертов, оно способно обеспечить три месяца работы всего розничного рынка майнинга в стране, указывает издание.

Руководитель дата-центра Six-Nines (Швеция) Сергей Трошин отметил, что на ввезенном оборудовании можно майнить около 1,1 процента от всей мощности мировой биткоин-сети. Сейчас Россия занимает третье место в мире по майнингу.

В феврале 2021-го самая популярная криптовалюта побила исторический рекорд: 9 февраля биткоин стоил выше 48 тысяч долларов. Этот произошло после того как компания Tesla объявила о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов. Компания также указала, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.

К среде, 10 февраля, стоимость снизилась до 46,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

По мнению аналитиков, до конца текущей недели курс может преодолеть планку в 50 тысяч долларов, если примеру Tesla последуют другие крупные компании. Однако со спадом влияния таких заявлений стоимость криптовалюты может снизиться до 33-37 тысяч долларов.