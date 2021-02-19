Биткоин стремительно подорожал и установил новый рекорд

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — стремительно подорожала за последние сутки и установила новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

Согласно данным на 22:00 по московскому времени 19 февраля, стоимость одного биткоина в течение последних 24 часов взлетела на 6,8 процентов — с 51,8 тысяч до 55,4 тысяч долларов — и продолжает увеличиваться.

Резкий рост биткоина начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов. Автогигант заявил, что «в ближайшем будущем» он начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.