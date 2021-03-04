Биткоину напророчили подорожание до миллиона долларов

Генеральный директор криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл напророчил, что в следующее десятилетие биткоин может подорожать до миллиона долларов. Своим мнением он поделился с Bloomberg. «Он вырастет до самой Луны, до Марса и в конечном итоге станет мировой валютой», — уверен Пауэлл.

Подобные экстремальные прогнозы не являются чем-то новым для крипторынка. Летом 2020-го года Пауэлл обещал, что за два года самая популярная криптовалюта взлетит до 100 тысяч долларов за монету. Но пока доллар остается мировой резервной валютой и является эталоном для мировой торговли, хотя его стоимость в прошлом году несколько снизилась, отмечает агентство.

Биткоин начал расти с марта 2020 года на фоне новостей о развивающейся пандемии коронавируса, когда мировые фондовые рынки и цена на нефть обрушились. За прошлый год криптовалюта подорожала в четыре раза и к началу января 2021 года почти пробила отметку в 42 тысячи долларов, а к 20 февраля — 57 тысяч долларов за монету. Вскоре цена криптовалюты стала снижаться. В начале марта биткоин снова превысил 50 тысяч долларов, но потом цена немного откатилась.

Многих смущает большая волатильность криптовалюты. Например, основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки биткоинов. «Если у вас меньше денег, чем у Илона [Маска], вам, вероятно, нужно быть осторожными. У Илона куча денег, и он очень продвинутый, так что я не переживаю, что его биткоины будут хаотично расти и падать», — сказал Гейтс.

Со своей стороны американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, уверен, что биткоин ждет новый провал. По его мнению, утверждения о том, что биткоин — это новое «цифровое золото», подпитывают новый пузырь на рынке криптовалют. В целом экономист призывает не инвестировать в биткоин.