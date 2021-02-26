Обрушение биткоина обернулось трейдерам потерей миллиарда долларов

Обрушение стоимости биткоина обернулось для трейдеров потерей свыше миллиарда долларов за последние сутки, констатировал сервис bybt. Крупнейший убыток за сделку составил 24 миллиона долларов.

Самая популярная криптовалюта планеты 20 февраля установила новый исторический рекорд и пробила отметку в 57 тысяч долларов за монету. С начала 2021 года биткоин подорожал более чем на 90 процентов. Однако 23 февраля стоимость биткоина за несколько часов рухнула более чем на 10 процентов, до 49 169 долларов.

Это произошло на фоне критики биткоина со стороны зампредседателя совета директоров Berkshire Hathaway Чарли Мангера и миллиардера Ракеша Джунджухунвала, которого называют «индийским Уорреном Баффетом». В частности, Мангер говорил, что никогда не стал бы покупать биткоин, а Джунджухунвал и вовсе призывал запретить в Индии любые криптовалюты.

За последние сутки криптовалюта потеряла еще 12 процентов, на момент публикации материала биткоин стоил 46,4 тысячи долларов.

Ранее в феврале основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки биткоинов. «Если у вас меньше денег, чем у Илона [Маска], вам, вероятно, нужно быть осторожными. У Илона куча денег, и он очень продвинутый, так что я не переживаю, что его биткоины будут хаотично расти и падать», — сказал Гейтс.