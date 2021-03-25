Курс биткоина рухнул на 10 процентов (до 50 тысячи долларов), об этом свидетельствуют данные торгов.

Самая популярная криптовалюта по состоянию на 15.34 по московскому времени падает в цене на 10,68 процента (до 50,7 доллара). Накануне биткоин превысил отметку в 55 тысяч долларов. Это произошло после сообщения основателя Tesla Илона Маска о том, что электромобили компании теперь можно купить за криптовалюту.

В начале марта генеральный директор криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что в течение следующего десятилетия курс биткоина может вырасти до миллиона долларов. По его мнению, в конечном итоге биткоин станет мировой валютой.

За 2020 год криптовалюта подорожала в четыре раза. Пик был пройден 22 февраля, после чего началось падение. В марте курс вновь стал расти.