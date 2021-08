Стало известно о приступах гнева Маска

Основатель Tesla Илон Маск часто срывал злость на сотрудниках компании. О нескольких таких случаях говорится в книге журналиста The Wall Street Journal Тима Хиггинса, посвященной Tesla, сообщает Business Insider.

Приступам гнева Маска подвергались сотрудники на разных должностях — от рабочих с почасовой оплатой до руководителей. Иногда злость начальника была беспричинной, пишет журналист. Перед еженедельными заседаниями высшего руководства его представители шутили о том, кого Маск будет «пожирать» в этот раз.

Сотрудники Tesla рассказали Хиггинсу, что перед презентацией седана Model 3 Маск особенно нервничал, поскольку от этого автомобиля могла зависеть судьба компании. Примерно в это время срывы основателя Tesla стали более непредсказуемыми, а сотрудников критиковали не за закрытыми дверями, а публично. Во время одного из таких случаев инженер компании уволился на месте.

Однажды на встрече Маску предложили отказаться от прямых продаж Tesla клиентам и начать реализовывать автомобили через дилеров. В ответ Маск, давний противник дилерских центров, ответил переговорщику, что планирует потратить миллиард долларов на отмену закона о дилерских франшизах в США. Затем бизнесмен резко вышел из кабинета, захлопнул за собой дверь и велел «убрать этого парня отсюда».

В начале августа вышел другой отрывок книги Тима Хиггинса «Силовая игра: Tesla, Илон Маск и ставка века» (Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century). В ней сказано, что в 2016 году глава Apple Тим Кук предложил Маску выкупить у него Tesla, поскольку компания испытывала финансовые проблемы. Маск согласился с этим предложением при условии, что он возглавит Apple. В ответ Кук якобы бросил трубку.

Ранее Маск и Кук отрицали, что когда-либо общались лично. В своем Twitter Маск назвал книгу Хиггинса лживой и скучной.