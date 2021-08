Раскрыты причины счастья Маска

Сотрудники Tesla раскрыли причины счастья основателя компании Илона Маска. Этот эпизод описывается в книге журналиста The Wall Street Journal Тима Хиггинса, сообщает Business Insider.

Когда Маск состоял в браке с британской актрисой Талулой Райли, он был особенно счастлив, когда волосы Талулы были платинового цвета. По этой причине подчиненные и коллеги Маска следили за переменами в образе Райли. В книге, посвященной Tesla, подробно описывается личная жизнь основателя компании. Хиггинс отмечает, что она становилась ярче по мере того, как росла слава Маска.

Сейчас у генерального директора Tesla семеро детей от трех женщин. После развода с первой женой Джастин Уилсон, которая родила Маску пятерых детей, он дважды женился на Талуле Райли. Сейчас бизнесмен встречается с певицей Клэр Буше, до этого у него были отношения с актрисой Эмбер Херд, бывшей женой Джонни Деппа. Чтобы увидеть Херд, бизнесмен мог внезапно отправиться на своем самолете в Австралию, где она была на съемках. После года отношений пара рассталась, так и не сумев подстроиться под напряженный график друг друга.

Ранее в книге «Силовая игра: Tesla, Илон Маск и ставка века» (Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century) сообщалось, что бизнесмен срывал злость на своих сотрудниках, вспышки его гнева часто были необоснованными. Под горячую руку попадали работники независимо от статуса — от рабочих с почасовой оплатой до руководителей.

Также в книге упоминается эпизод, когда Маск говорил по телефону с главой Apple Тимом Куком. По версии автора книги, они поссорились из-за того, что Маск потребовал для себя должность главы Apple в ответ на предложение Кука продать ему Tesla. В своем Twitter основатель Tesla назвал книгу Хиггинса лживой и скучной.