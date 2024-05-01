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18:01, 1 мая 2024Мир

Республиканцы назвали полнейшей чушью информацию от властей о ситуации в США

Представитель республиканцев Грин: экономика США сталкивается с трудностями
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Cheney Orr / Reuters

Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала полнейшей чушью информацию властей о ситуации в США. Соответствующее видео с ее выступлением перед журналистами у Капитолия приводит телеканал PBS NewsHour.

Она рассказала о положении дел в стране — в экономике и внешней политике. «Люди сыты по горло полнейшей чушью из Вашингтона», — заявила она.

При этом Грин отметила, что находится в недоумении от того, как властям США удается поддерживать экономику в стране. По ее словам, каждый бизнес сталкивается с трудностями, а населению приходится платить все больше налогов, которые уходят на поддержку Украины. Она уточнила, что государственный долг США превысил 34 триллиона долларов.

Ранее бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор назвал новую помощь Украине бессмысленной.

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      Мария Винар
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