Представитель республиканцев Грин: экономика США сталкивается с трудностями

Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала полнейшей чушью информацию властей о ситуации в США. Соответствующее видео с ее выступлением перед журналистами у Капитолия приводит телеканал PBS NewsHour.

Она рассказала о положении дел в стране — в экономике и внешней политике. «Люди сыты по горло полнейшей чушью из Вашингтона», — заявила она.

При этом Грин отметила, что находится в недоумении от того, как властям США удается поддерживать экономику в стране. По ее словам, каждый бизнес сталкивается с трудностями, а населению приходится платить все больше налогов, которые уходят на поддержку Украины. Она уточнила, что государственный долг США превысил 34 триллиона долларов.

Ранее бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор назвал новую помощь Украине бессмысленной.

