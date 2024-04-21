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02:14, 21 апреля 2024Мир

В США назвали новую помощь Украине бессмысленной

Бывший советник Пентагона Макгрегор назвал новую помощь Украине бессмысленной

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор назвал новую помощь Украине бессмысленной. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Война на Украине закончена, нет смысла отправлять туда деньги. Что насчет финансирования нашей границы!» — заявил он.

Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Так, законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала решение Палаты представителей «распродажей США». «Были члены Конгресса, размахивающие украинским флагом в здании палаты представителей США, в то время как мы ничего не делаем для защиты нашей границы», — сказала она.

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      Марина Совина
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