В Конгрессе США раскритиковали решение о передачи помощи Украине

Конгрессвумен Грин назвала решение о передачи помощи Украине «распродажей» США

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала решение Палаты представителей США одобрить законопроект о помощи Украине. Об этом сообщает CNN.

Она назвала решение Конгресса «распродажей США». «Были члены Конгресса, размахивающие украинским флагом в здании палаты представителей США, в то время как мы ничего не делаем для защиты нашей границы», — сказала она.

По словам политика, граждане Соединенных Штатов должны быть в ярости из-за подобной инициативы. Конгрессвумен добавила, что проголосовавшие за помощь Украине политики не служат собственной стране.

Грин считает, что Белый дом поддерживает «бизнес-модель», которая построена на войнах в зарубежных странах, а большая часть американской финансовой помощи для украинской стороны пропала без вести.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.