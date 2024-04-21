В Конгрессе США раскритиковали решение о передачи помощи Украине
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала решение Палаты представителей США одобрить законопроект о помощи Украине. Об этом сообщает CNN.
Она назвала решение Конгресса «распродажей США». «Были члены Конгресса, размахивающие украинским флагом в здании палаты представителей США, в то время как мы ничего не делаем для защиты нашей границы», — сказала она.
По словам политика, граждане Соединенных Штатов должны быть в ярости из-за подобной инициативы. Конгрессвумен добавила, что проголосовавшие за помощь Украине политики не служат собственной стране.
Грин считает, что Белый дом поддерживает «бизнес-модель», которая построена на войнах в зарубежных странах, а большая часть американской финансовой помощи для украинской стороны пропала без вести.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.