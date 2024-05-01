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17:37, 1 мая 2024Спорт

Ротенберг рассказал о созданной Овечкиным клюшке

Ротенберг рассказал, что Овечкин создал себе клюшку и после этого начал забивать
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Eric Hartline / USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, как нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин создал себе клюшку. Его слова передает «Матч ТВ».

Ротенберг поделился, что Овечкин был недоволен клюшками на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и после этого сам сделал себе инвентарь. «Он нашел какую-то свою старую клюшку, которой он забивал в 2008 году, набрав тогда рекордное количество очков. Эту клюшку заново создал, произвел ее», — заявил тренер.

По словам Ротенберга, у хоккеиста получилась клюшка высочайшего уровня. «Когда Овечкин после "Матча звезд" начал забивать — деталей бывает много, но каждая важна — это связано с тем, что он нашел свою клюшку. И его прорвало!» — отметил он.

В сезоне-2023/2024 Овечкин отметился 31 голом и 34 передачами. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

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      Дарья Коршунова
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