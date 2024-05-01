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17:06, 1 мая 2024Мир

В Германии рассказали о продвижении Российской армии на авдеевском направлении

Репке: ВС РФ продвигаются в районе села Архангельское на авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия продолжает занимать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Архангельское на авдеевском направлении. О продвижении Вооруженных сил (ВС) России рассказал на своей странице в социальной сети X журналист из Германии Юлиан Репке.

«Российские силы захватили Новокалиново и Керамик. Их штурм Архангельского начался с двух направлений. Украинские силы, превосходящие их по вооружению и численности, не находят способа остановить их», — заявил аналитик.

Он добавил, что в настоящий момент ВС России продвигаются на этом участке фронта со скоростью 2 километра в неделю.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о попытках ВСУ отступить из поселка Керамик под Авдеевкой. По его словам, украинские военные бросают позиции и не пытаются эвакуировать раненых.

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      Глеб Палехов
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