Шурыгину задержали в одной квартире с известным бизнесменом

В Москве полиция задержала Диану Шурыгину за шум в квартире ночью

В Москве полиция задержала участницу многочисленных ток-шоу Диану Шурыгину. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в ночь на 30 апреля жители дома на Долгоруковской улице вызвали полицию из-за шума, который доносился из одной из квартир. Силовики обнаружили в квартире Шурыгину вместе с известным бизнесменом, а также еще с двумя ее знакомыми. В результате девушку и ее знакомых доставили в отделение. Предприниматель отказался комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что Шурыгина снялась в эротическом клипе порнорежиссера Сергея Михайлова, известного как Боб Джек.