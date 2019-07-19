Шурыгина снялась у порнорежиссера

Участница многочисленных ток-шоу Диана Шурыгина снялась в эротическом клипе порнорежиссера Сергея Михайлова, известного как Боб Джек. Об этом StarHit сообщил шоумен Стас Барецкий.

По его словам, клип снимался в петербургском Sweet Museum по заказу молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва. Шурыгина и Ребров исполнили главные роли.

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«Диана была полностью голой, для роли разделся и я», — заявил Барецкий. Подробностей он не раскрыл, охарактеризовав сюжет клипа как «интересный и захватывающий».

Барецкий признался, что ему было приятно работать с Шурыгиной, поскольку она «звезда, но не зарвавшаяся». «Нормальная девчонка, готовая на многое пойти ради любви. Ее история с изнасилованием также доказывает это. Я не утрирую, надо лишь посмотреть на все с другой стороны», — призвал музыкант и актер.

Шурыгина прославилась в 2017 году, когда на российском телевидении придали огласке историю ее изнасилования. На вечеринке с 16-летней Шурыгиной, находящейся в невменяемом состоянии из-за алкоголя, по очереди занялись сексом двое молодых людей. Впоследствии одного из них, Сергея Семенова, приговорили к восьми годам заключения, однако затем ему сократили срок, в результате он вышел на свободу спустя год.

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