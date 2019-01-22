Шурыгина вернулась на телевидение и попыталась устроить вялый мордобой

Диана Шурыгина стала героиней программы «На самом деле», участников которой проверяют на полиграфе. Один из гостей студии, блогер Олег Хамов, предложил проверить на детекторе, есть ли у девушки проблемы с алкоголем и участвовала ли она в оргии при посещении сауны с его знакомым. Фрагмент доступен на сайте Первого канала.

«Наш общий знакомый Женя из продюсерского центра уверяет, что полтора года назад ходил с тобой в сауну. В этой сауне вы употребляли, допустим, алкоголь, и также в этой сауне присутствовали девушки легкого поведения», — сказал Хамов.

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Шурыгина возразила, что не знает Хамова, но тот продолжил говорить. Он обвинил ее в том, что она продолжила вести разгульный образ жизни, несмотря на заверения в том, что займется поддержкой пострадавших от изнасилований девушек. Хамов призвал Шурыгину признать, что у нее проблемы с алкоголем.

«Пожалуйста, заткнись», — сказала героиня, встала со стула, освободилась от датчиков, подошла к нему и дала пощечину. Девушка отобрала у Хамова микрофон, но, поняв, что у нее есть собственный, вернула и сказала, что он зря пришел на передачу. После этого, сославшись на усталость, она отправилась за кулисы.

Шурыгина стала известна в начале 2017 года после передачи «Пусть говорят», которую на тот момент вел Андрей Малахов. Девушка заявила, что во время вечеринки ее изнасиловал молодой человек Сергей Семенов. На тот момент ей было 16 лет и она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Семенов получил за изнасилование восемь лет тюрьмы, однако вышел на свободу условно-досрочно после года и одного месяца. По мотивам истории Шурыгиной и Семенова Первый канал выпустил множество передач, которые имели рейтинговый успех.

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