Малахов устал от Шурыгиной и расскажет о погибшем в Сирии пилоте Филипове

Ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Андрей Малахов съездил на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где снял выпуск программы о подвиге Романа Филипова. Об этом он сообщил РБК.

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По его словам, эфир будет приурочен ко Дню защитника Отечества, причем Минобороны не просило его об этом. «Все устали от историй Джигарханяна и Шурыгиной, сегодня обществу нужен такой герой», — пояснил телеведущий.

Малахов отметил, что общался только с сослуживцами сбитого летчика, темы обстрела бойцов ЧВК 8 февраля и атаки боевиков на российскую авиабазу в новогоднюю ночь не затрагивались. При этом телеведущий рассказал, что последствия нападения 1 января сохранились до сих пор. «Идешь и вдруг видишь следы разорвавшейся мины. Изрешеченный забор, следы от авиаудара. Понимаешь, что опасность рядом, когда в храме священник зачитывает имена погибших здесь людей».

3 февраля российский Су-25 был сбит боевиками при помощи ПЗРК в сирийской провинции Идлиб. Его пилот Роман Филипов катапультировался и приземлился, а затем принял бой. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

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