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17:40, 1 мая 2024Россия

Российские военные развеяли один из мифов об американском вооружении

Рогов: российские военные развеяли миф о превосходстве американского вооружения

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

Российские военные развеяли миф о превосходстве американского вооружения. Об этом заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов отметил, что истории о могуществе американского оружия «хорошо продаются по всему миру», однако Российской армии удается уничтожать ракеты и прочие виды вооружения из США.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отказался подтвердить сообщения о том, что российские военные сбили над Крымом шесть ракет ATACMS американского производства, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

По мнению Рогова, Кирби сделал это не просто так. Он также отметил, что ATACMS не станет для Киева супероружием, которое переломит ход боевых действий.

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      Варвара Митина
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