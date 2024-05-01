Сальдо рассказал о страхе жителей Херсона выходить на улицы

Сальдо: жители Херсона боятся выходить на улицу и прячутся в квартирах

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале о страхе жителей подконтрольного киевским властям Херсона выходить на улицы.

По его словам, люди круглосуточно прячутся в своих квартирах. «Со вступлением в силу нового неконституционного "закона" о мобилизации работорговцы [Владимира] Зеленского начнут просто вламываться в жилище», — отметил он.

Сальдо уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отлавливают на улицах мужчин, в том числе инвалидов. «Из-за огромных потерь украинских боевиков на херсонском направлении им остро не хватает пушечного мяса. Есть случаи отправки на фронт (...) людей без одного глаза, а также после инсульта», — рассказал губернатор.

Ранее в России заявили о превращении Херсона в город страха. Член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал о проблемах с поставками продуктов и лекарств, а также газа, электричества и воды.