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17:07, 1 мая 2024Бывший СССР

Сальдо рассказал о страхе жителей Херсона выходить на улицы

Сальдо: жители Херсона боятся выходить на улицу и прячутся в квартирах

Фото: Alina Smutko / Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале о страхе жителей подконтрольного киевским властям Херсона выходить на улицы.

По его словам, люди круглосуточно прячутся в своих квартирах. «Со вступлением в силу нового неконституционного "закона" о мобилизации работорговцы [Владимира] Зеленского начнут просто вламываться в жилище», — отметил он.

Сальдо уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отлавливают на улицах мужчин, в том числе инвалидов. «Из-за огромных потерь украинских боевиков на херсонском направлении им остро не хватает пушечного мяса. Есть случаи отправки на фронт (...) людей без одного глаза, а также после инсульта», — рассказал губернатор.

Ранее в России заявили о превращении Херсона в город страха. Член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал о проблемах с поставками продуктов и лекарств, а также газа, электричества и воды.

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      Мария Винар
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