Сенатор Кастюкевич: Херсон превратился в город страха и горя

Подконтрольный Киеву Херсон превратился в город страха, мирные жители боятся выходить на улицу без крайней необходимости. Об этом заявил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости.

«Херсон сейчас — город страха и горя. Мирные жители выживают, как могут, на улицу стараются без крайней надобности не выходить. Город наполнен вооруженными людьми всех мастей. Они пьянствуют, нигде за себя не платят, дебоширят», — рассказал российский сенатор.

По его словам, в городе наблюдаются проблемы с продуктами и лекарствами, а также газом, электричеством и водой. При этом по Херсону разъезжают автобусы, на которых увозят мужчин любого возраста для последующей мобилизации, подчеркнул Кастюкевич.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали пополнять свои ряды на херсонском направлении за счет заключенных, в том числе — осужденных за тяжкие преступления. Глава региона выразил мнение, что «дела с мобилизацией у киевских властей идут совсем плохо».