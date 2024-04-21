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16:43, 21 апреля 2024Россия

Стало известно о пополнении рядов ВСУ за счет заключенных

Сальдо: ВСУ начали пополнять свои ряды на херсонском направлении заключенными

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали пополнять свои ряды на херсонском направлении за счет заключенных, в том числе — осужденных за тяжкие преступления. Об этом во воскресенье, 21 апреля, в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо со ссылкой на партизан из организации сопротивления «Русский Херсон».

«При этом солдаты-заключенные не горят желанием воевать, а планируют использовать неожиданную свободу, чтобы удрать в Европу», — добавил он.

Также глава региона выразил мнение, что «дела с мобилизацией у киевских властей идут совсем плохо».

Ранее Сальдо рассказал, что сторонники России в рядах ВСУ снабдили пророссийских подпольщиков в Херсоне оружием натовского производства. Как следует из сообщения главы региона и приложенного к нему видео, представителям «Русского Херсона» передали штурмовые винтовки и гранатометы, а также боеприпасы к ним.

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      Игорь Дмитров
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