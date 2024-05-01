В США указали на большую ошибку Зеленского

AC: Владимир Зеленский сильно ошибся при оценке нового пакета помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский сильно ошибся при оценке нового пакета помощи от США. На большое заблуждение украинского лидера указали в газете American Conservative (AC).

Ранее в интервью каналу NBC Зеленский утверждал, что новый пакет помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов укрепит Вооруженные силы страны и даст шанс на победу. «Этот нарратив умер быстрой и тихой смертью», — говорится в материале AC.

Эксперты отмечают, что такого пакета помощи не хватит для того, чтобы повлиять на ситуацию на поле боя — он не сможет изменить того факта, что Россия одерживает победу. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, из-за пакета помощи расходы на оборону будут выше ожидаемых не только в этом году, но и как минимум до конца десятилетия. Специалисты считают, что этого недостаточно для долгосрочных обязательств.

Ранее советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк рассказал, на что будет распределен новый пакет помощи США.