Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:44, 1 мая 2024Мир

В США указали на большую ошибку Зеленского

AC: Владимир Зеленский сильно ошибся при оценке нового пакета помощи от США

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сильно ошибся при оценке нового пакета помощи от США. На большое заблуждение украинского лидера указали в газете American Conservative (AC).

Ранее в интервью каналу NBC Зеленский утверждал, что новый пакет помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов укрепит Вооруженные силы страны и даст шанс на победу. «Этот нарратив умер быстрой и тихой смертью», — говорится в материале AC.

Эксперты отмечают, что такого пакета помощи не хватит для того, чтобы повлиять на ситуацию на поле боя — он не сможет изменить того факта, что Россия одерживает победу. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, из-за пакета помощи расходы на оборону будут выше ожидаемых не только в этом году, но и как минимум до конца десятилетия. Специалисты считают, что этого недостаточно для долгосрочных обязательств.

Ранее советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк рассказал, на что будет распределен новый пакет помощи США.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «СБУ вышла на ловлю». В Киеве начали операцию по поиску нелояльных к власти граждан

      Республиканцы назвали полнейшей чушью информацию от властей о ситуации в США

      Шурыгину задержали в одной квартире с известным бизнесменом

      В США указали на большую ошибку Зеленского

      Российские военные развеяли один из мифов об американском вооружении

      Ротенберг рассказал о созданной Овечкиным клюшке

      Австрия призвала RBI не заключать сделку со связанной с Дерипаской компанией

      Сальдо рассказал о страхе жителей Херсона выходить на улицы

      В Германии рассказали о продвижении Российской армии на авдеевском направлении

      Захарова призвала Латвию предъявить список разрешивших удары по России стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше