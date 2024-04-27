Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:58, 27 апреля 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского рассказали о распределении пакета помощи США

Подоляк: на прямую военную помощь Украине от США пойдет 27 миллиардов долларов
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Reuters

В рамках пакета военной помощи США Украине на прямую военную помощь предусмотрено 27 миллиардов долларов. Об этом заявил советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк, сообщает УНИАН.

Подоляк прокомментировал распределение расходов в рамках пакета военной помощи. По его словам, на прямые поставки оружия пойдет от 23 до 27 миллиардов долларов из общей суммы 61 миллиард. Чиновник отметил, что эти деньги будут направлены в том числе на пополнение запасов американских складов после поставок.

При этом советник главы офиса Владимира Зеленского подчеркнул, что эта сумма рассчитана на продолжительный период. «Долгосрочный проект позволяет планировать, что мы будем делать через три месяца, через шесть. В зависимости от поставки уже заказанного оборудования», — рассказал Подоляк.

Ранее исполнительный директор Ассоциации аэрокосмической промышленности Соединенных Штатов Эрик Фаннинг назвал закон о помощи ВСУ необходимым для будущего США.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ признал сложную ситуацию на поле боя. Киев снова попросил у Запада ракеты и технику

      Лидер большинства Конгресса США обозвал республиканцев

      Потерпевшие от теракта в «Крокусе» подали заявление на МЧС

      Китай отправил большое количество военных самолетов к берегам Тайваня

      Певица Бьянка раскрыла подробности пластики фразой «выкачали 3,8 литра жира»

      В России высказались об отказе РПЦ инициировать пасхальное перемирие с Украиной

      Украине предрекли проблемы с Западом из-за ударов по НПЗ России

      НАСА до сих пор не решило проблему теплозащитного экрана корабля Orion

      «Алые паруса» в Петербурге пройдут 28 июня

      В России увеличились накопления в пенсионной системе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше