В офисе Зеленского рассказали о распределении пакета помощи США

Подоляк: на прямую военную помощь Украине от США пойдет 27 миллиардов долларов

В рамках пакета военной помощи США Украине на прямую военную помощь предусмотрено 27 миллиардов долларов. Об этом заявил советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк, сообщает УНИАН.

Подоляк прокомментировал распределение расходов в рамках пакета военной помощи. По его словам, на прямые поставки оружия пойдет от 23 до 27 миллиардов долларов из общей суммы 61 миллиард. Чиновник отметил, что эти деньги будут направлены в том числе на пополнение запасов американских складов после поставок.

При этом советник главы офиса Владимира Зеленского подчеркнул, что эта сумма рассчитана на продолжительный период. «Долгосрочный проект позволяет планировать, что мы будем делать через три месяца, через шесть. В зависимости от поставки уже заказанного оборудования», — рассказал Подоляк.

Ранее исполнительный директор Ассоциации аэрокосмической промышленности Соединенных Штатов Эрик Фаннинг назвал закон о помощи ВСУ необходимым для будущего США.