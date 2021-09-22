Европейская страна пошла против планов ЕС по спасению планеты

Чехия потребует серьезных изменений в плане Европейского Союза (ЕС) по спасению планеты. Как сообщает Bloomberg, премьер-министр республики Андрей Бабиш пошел против мер по сокращению выбросов, так как они, по его мнению, нанесут серьезный ущерб автомобильной промышленности страны.

Как полагает Бабиш, предлагаемый запрет на двигатели внутреннего сгорания к 2035 году — это «нонсенс». «Я убежден, что план необходимо существенно изменить», — высказался премьер-министр европейской страны. — «Он губит производителей автомобилей, и мы против этого предложения. Следующему правительству придется разобраться с ним, потому что мы не можем диктовать людям, какие автомобили им следует покупать».

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Запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году является частью амбициозного климатического плана ЕС по преобразованию экономики. Теперь 27 странам блока предстоит провести переговоры по экологии. Одним из камней преткновения стала борьба за электромобили. Для Чехии законопроект является проблемой, так как производство автомобилей составляет более четверти промышленности страны и в нем занято почти 700 тысяч человек.

Это не первый случай, когда Бабиш выражает озабоченность по поводу экологических целей ЕС. Он утверждал, что «зеленые» инициативы поставят под угрозу конкурентоспособность экономики Чешской Республики, которая потребляет много угля. Премьер-министр также пообещал поставить в приоритет тему автомобильной промышленности, когда вступит в должность председателя ЕС во второй половине 2022 года.

Экологические цели Евросоюза уже вступили в противоречие с государственными потребностями другой страны-члена — Польши. Суд ЕС приговорил Варшаву к ежедневному штрафу в 500 тысяч евро за добычу угля на шахте «Туров». Наказание отменят, как только разработка месторождения будет остановлена. Однако Польша не намерена выполнять предписание суда, так как от работы шахты зависит стабильность энергосистемы страны.