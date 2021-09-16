Skoda остановит производство из-за глобальной проблемы

Чешский автопроизводитель Skoda Auto, входящий в группу Volkswagen, остановит производство на двух заводах на неделю. Как сообщает Reuters, это произойдет в конце сентября и связано с глобальным дефицитом чипов.

Для Чехии автомобилестроение остается ключевым сектором экономики. А из-за остановки производства заводы в Млада-Болеславе и Квасинах не смогут выпустить тысячи машин. «Недавние вспышки COVID-19 в Азии, например, в Малайзии, вынуждают производителей полупроводников снова закрывать свои заводы. Это привело к коррективам в производстве автомобилей по всей отрасли, что затронуло также Skoda Auto», — прокомментировал представитель фирмы.

Помимо Skoda, в стране есть заводы других автомобильных компаний — южнокорейской Hyundai Motor и японской Toyota Motor. Последняя из-за глобальной проблемы уже объявила о сокращении производства в сентябре почти вдвое — с 900 тысяч до 500 тысяч автомобилей.

Пострадали и другие автопромышленники. Об остановке или сокращении производства сообщили Volvo и Volkswagen. Из-за нехватки комплектующих был сорван выход спортивного автомобиля Tesla. Фирма также была вынуждена на четыре дня остановить производство в Китае.

Автомобильная промышленность, по данным аналитиков, пострадала от кризиса полупроводников сильнее других отраслей. Более половины менеджеров из автоиндустрии заявили об «очень значительных» перебоях в поставках.

Глава Volkswagen Герберт Дисс ожидает, что кризис продлится вплоть до 2023-го из-за проблем в цепочках поставок. Аналогичные неутешительные прогнозы дали глава Daimler (владелец бренда Mercedes-Benz) Ола Каллениус и поставщик микросхем для Toyota Rohm Co.

Однако в июле крупнейший в мире производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) дал надежду на скорый выход из кризиса. TSMC увеличил количество выпускаемых для электромобилей микроконтроллеров на 30 процентов. Ожидается, что к концу года производство вырастет на 60 процентов.