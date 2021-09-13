Автогиганты отказались снижать цены

Немецкие автопроизводители BMW и Daimler планируют сохранить стоимость подорожавших автомобилей на нынешнем уровне даже после того, как решится проблема дефицита компьютерных чипов, пишет Financial Times. Компании намерены установить нужный для себя объем поставок и ограничивать его при необходимости.

«Мы будем сознательно создавать дефицит автомобилей, чтобы увеличить спрос. И в то же время сосредоточимся на производстве люксовых машин», — заявил финансовый директор Daimler Харальд Вильгельм. В BMW решили придерживаться такой же стратегии. «За последние два года мы значительно улучшили способности по ценообразованию», — отметил финансовый директор BMW Николас Питер. По его словам, если раньше клиенты тратили на покупку автомобиля не более нескольких часов, то теперь готовы ждать несколько месяцев. Изменение в подходе покупателей положительно влияет на ценовую политику компаний.

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В последнее время дилерские центры резко сократили размер скидок, который обычно составляет 15 процентов. В Европе и США скидки снизились минимум в два раза по сравнению с пиком пандемии, хотя уменьшение на один процентный пункт обеспечивает прибыль в 20 миллиардов долларов, объяснил аналитик по вопросам автомобильного рынка Арндт Эллингхорст.

Мировые автопроизводители столкнулись с дефицитом компьютерных чипов после начала пандемии. Им приходится конкурировать не только между собой, но и с производителями бытовой техники, которым также требуются микросхемы. Крупнейшие производители чипов не успевают за спросом. В конце августа концерн Stellantis, четвертый производитель автомобилей в мире, остановил работу двух заводов из-за нехватки компьютерных чипов. Ранее по этой причине временно прекращалось производство на заводах по всему миру, в том числе Volkswagen, Audi, Volvo, Toyota, «АвтоВАЗ». Снижение производства автомобилей привело к их подорожанию. Из-за этого в конце августа в некоторых дилерских центрах автомобиль Lada Granta стал стоить более миллиона рублей.

В начале сентября глава Volkswagen Герберт Дисс предположил, что нехватка микросхем продлится до 2023 года. Похожие прогнозы озвучили глава Daimler Ола Каллениус и поставщик микрочипов для Toyota компания Rohm Co.