Рост цен на Lada до миллиона рублей объяснили

Сообщения о росте цен на Lada Granta до миллиона рублей и выше в некоторых дилерских центрах касаются лишь отдельных случаев, однако продажи переживают крайне непростой период. Об этом в интервью порталу «Лада.онлайн» рассказал представитель одного из дилеров.

По его словам, ситуация критическая и сравнима с апрелем и маем 2020 года. Тогда застой объяснялся отсутствием клиентов, а этим летом речь идет о проблемах с поставками.

Обычно в августе салон получал 70-80 автомобилей, но за последний месяц не получил ни одного. В сентябре «АвтоВАЗ» обещает передать 20-30 автомобилей. Поводом для таких проблем стали перебои с поставками автокомпонентов.

Чтобы удержаться на плаву, отдельные дилеры начинают навязывать дополнительный функционал на автомобили, поэтому те становятся дороже на сумму до 150 тысяч рублей. В случае кросс-универсала Vesta SW стоимость иногда доходит до 1,4 миллиона рублей, что гораздо выше рекомендуемых производителей.

Власти не исключают послаблений для автозавода, которые позволят выпускать машины с урезанным функционалом, например, без системы ЭРА-ГЛОНАСС, чтобы оснастить им машину позднее. Собеседник издания указал, что не представляет себе, что случится, когда надо будет срочно доставить 300 и более систем.

