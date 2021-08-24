«АвтоВАЗ» назвал срок производства электромобилей

Начало массового выпуска электромобилей Lada намечено на 2027-2028 годы. Об этом на московском международном форуме автомобилестроения IMAF-2021 заявил президент «АвтоВАЗа» Николя Мор, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что эти планы в вопросе реализации еще необходимо обсудить с правительством, но, предварительно, есть желание уложиться в эти сроки. Другой конкретики Мор не привел.

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Накануне, 23 августа, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в стране. Согласно документу, уже к 2024 году российские производители выпустят не менее 25 тысяч электромобилей, а на улицах городов появится не менее 9,4 тысячи зарядных станций.

В рамках второго этапа, в 2025-2030 годы, в эксплуатацию введут дополнительно не менее 72 тысяч зарядных станций и не менее тысячи водородных заправок. Производство электротранспорта должно вырасти до уровня не менее десяти процентов от общего объема транспортных средств, и оно создаст не менее 39 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.

Работу начнут с того, что осенью этого года будут выбраны пилотные территории для создания зарядной инфраструктуры. В 2022 году возможен эксперимент в виде бесплатного проезда на электромобиле по платным федеральным трассам.

В июле глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что с 2024 года в России начнут производить автомобили с водородным двигателем. В то же время он признал, что первое время выпуск не будет массовым.