Россия начала радикальный энергопереход в пользу электромобилей

К 2024 году в России планируют выпустить не менее 25 тысяч электромобилей

К 2024 году в России решили выпустить не менее 25 тысяч электромобилей. О начале радикального энергоперехода страны к 2030 году в пользу электрического транспорта сообщается на сайте кабмина.

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта. План будет реализован в два этапа: с 2021-го по 2024 год и с 2025-го по 2030 год. Согласно документу, за первый этап кроме производства десятков тысяч электротранспортных средств в России появится не менее 9,4 тысячи зарядных станций.

В рамках второго этапа в эксплуатацию введут еще не менее 72 тысячи штук зарядных станций, не менее тысячи водородных заправок, а производство электротранспортных средств «достигнет не менее десяти процентов общего объема производимых транспортных средств». Развитие производства также создаст не менее 39 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.

В ходе ближайших мероприятий осенью 2021 года решено составить перечень пилотных территорий, где начнут создавать зарядную инфраструктуру. В 2022 году планируется провести эксперимент — электротранспортным средствам разрешат бесплатный проезд по платным участкам федеральных дорог.

Ранее об успехах в развитии электрического транспорта рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, российская столица по объему электрического автопарка общественного транспорта имеет превосходство над городами Европы. Так, к середине августа 2021 года число электробусов на московских улицах достигло 700.