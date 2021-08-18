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Москве предсказали масштабную трансформацию транспорта

Заммэра Москвы Максим Ликсутов предсказал электрическую трансформацию транспорта в столице
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Столичный транспорт в скором времени ждет масштабная трансформация в сторону электрификации. Это предсказал заместитель мэра города Максим Ликсутов в беседе с агентством новостей «Москва» 18 августа.

В ближайшие пять лет городской транспорт Москве будет почти полностью электрическим, заявил чиновник, отметив, что данную задачу поставил глава столицы Сергей Собянин. «Уже сейчас автопарк на 70 процентов электрический, учитывая метро и электрички, приблизимся к 90 процентам», — сказал Ликсутов.

Ранее власти Москвы сообщили, что город стал лидером среди европейских столиц по количеству электробусов. На московских улицах курсируют 700 автобусов на электродвигателях. До конца 2021 года в городе будет уже тысяча инновационных машин гортранспорта.

Кроме того, с 2022 года в столице возродят забытый вид транспорта — речные трамвайчики в новой электрической модификации. Первыми запустят маршруты от Киевского вокзала через деловой центр «Москва-Сити» в парк «Фили» и от бывшей промзоны «ЗИЛ» до района Печатники.

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