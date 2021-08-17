Москва обогнала Европу по электротранспорту

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о превосходстве российской столицы над городами Европы по объему электрического автопарка общественного транспорта. Об этом сообщает портал mos.ru.

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По заявлению Собянина, за три года с начала поставки первых машин, число электробусов на московских улицах, по данным на 17 августа, достигло 700. Эта цифра сильно отличается от оснащения экологичными маршрутками европейских столиц.

«В Лондоне сегодня ходят 400 электробусов, Париже — 150, Берлине — 200, Амстердаме — 211. Московские электробусы обслуживают 56 направлений, за три года работы они прошли больше 40 миллионов километров и перевезли свыше 100 миллионов пассажиров», — сказал мэр.

Последние экологичные и низкопольные электробусы, которые вышли на линию в Москве, поступили из нового сборочного центра предприятия «КамАЗ», открывшегося в апреле 2021-го на базе Сокольнического вагоностроительного завода. До конца года транспортный парк столицы пополнят еще на 300 машин.

В Москве также продолжается развитие железнодорожного транспорта, ремонт и строительство новых станций метрополитена. На сайте мэрии любой желающий может увидеть, каким будет метро к 2027 году. Возводится Большая кольцевая линия (БКЛ), 11 станций которой уже введены, еще девять сдадут до конца 2021-го. Запуск намечен на 2023 год, по заявлению Собянина, после достройки БКЛ станет самой большой в мире.

