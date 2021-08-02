Собянин заявил об ускорении строительства метро в Москве

Московским властям не пришлось откладывать крупные городские проекты из-за возникшего во время пандемии дефицита трудовых ресурсов. Напротив — их реализация была ускорена, заявил в интервью РБК мэр города Сергей Собянин.

«Мы не откладываем практически ничего, наоборот, ускоряем, — сообщил градоначальник. — В начале года приняли решение об ускорении строительства метро, в первую очередь Большой кольцевой линии». По словам мэра, строительство БКЛ изначально планировали завершить в 2023-2024 годах, но теперь власти «сконцентрировали ресурсы» и намерены закончить проект в 2022-м. 11 станций БКЛ уже введены, еще девять будут сданы до конца 2021 года, уточнил Собянин.

«В итоге в 2023 году мы полностью запустим самую большую кольцевую линию метро в мире, — подчеркнул мэр. — Другие важнейшие инфраструктурные проекты, здравоохранение и образование мы тоже не останавливаем. Недостающие ресурсы занимаем на рынке».

Осенью 2020-го Собянин пообещал президенту Владимиру Путину удвоить московское метро. Программа развития метро нужна для того, чтобы «передвижения внутри города были комфортными и быстрыми, иначе город просто захлебнется с учетом того, что действительно население растет», пояснил градоначальник.