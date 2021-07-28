В России предложили создать женские вагоны в метро

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров заявил, что в России необходимо запустить женские вагоны в метро. По мнению политика, эта мера поможет защитить россиянок от домогательств в общественном транспорте, сообщает «Вечерняя Москва».

Письмо с предложением создать женские вагоны Петров направил министру транспорта России Виталию Савельеву. Петров подчеркнул, что меньшая часть мужчин занимается домогательствами в общественном транспорте, однако девушки испытывают страх столкнуться с подобным опытом.

Петров добавил, что в мире уже распространена практика разделения общественного транспорта на «общий» и «женский». В странах, где принята подобная мера, женщины могут воспользоваться специальными вагонами, в которых они смогут безопасно ехать, не задумываясь о риске сексуальной атаки или домогательств.

«Беременные женщины или женщины с маленькими детьми также с радостью пользуются такими женскими вагонами общественного транспорта. Поэтому прошу оценить идею тестирования в России эксперимента по запуску специальных женских вагонов в метрополитене, трамваях и иных видах общественного транспорта», — заключается в документе.

С предложением ввести женские вагоны уже выступали в 2015 году в Совете Федерации, однако инициатива так и не была реализована.

