Россия
 
Последние новости
Минздрав запланировал новые меры по борьбе с курением
Девять российских авиакомпаний запросили допуск на полеты в Египет
В московском районе ввели карантин по бешенству 
Эксперт назвала способы борьбы с растительностью на лице у женщин
Водитель такси сбил семилетнего мальчика на северо-западе Москвы 
Четырех россиян на надувном матраце и круге унесло в открытое море
Умер один из основателей группы Slipknot Джои Джордисон
В России предложили продавать конфискованное элитное жилье
Ветеран рассказал историю знаменитого интервью Невзорову о войне в Чечне
Байден заявил о «проблемах» у Путина
Новости партнеров
Прослушать новость

В России предложили создать женские вагоны в метро

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @diabosik / Pixabay

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров заявил, что в России необходимо запустить женские вагоны в метро. По мнению политика, эта мера поможет защитить россиянок от домогательств в общественном транспорте, сообщает «Вечерняя Москва».

Письмо с предложением создать женские вагоны Петров направил министру транспорта России Виталию Савельеву. Петров подчеркнул, что меньшая часть мужчин занимается домогательствами в общественном транспорте, однако девушки испытывают страх столкнуться с подобным опытом.

Петров добавил, что в мире уже распространена практика разделения общественного транспорта на «общий» и «женский». В странах, где принята подобная мера, женщины могут воспользоваться специальными вагонами, в которых они смогут безопасно ехать, не задумываясь о риске сексуальной атаки или домогательств.

«Беременные женщины или женщины с маленькими детьми также с радостью пользуются такими женскими вагонами общественного транспорта. Поэтому прошу оценить идею тестирования в России эксперимента по запуску специальных женских вагонов в метрополитене, трамваях и иных видах общественного транспорта», — заключается в документе.

С предложением ввести женские вагоны уже выступали в 2015 году в Совете Федерации, однако инициатива так и не была реализована.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Депутат Госдумы назвала бредом слова митрополита об абортах после изнасилования
Число жертв домашнего насилия в России выросло в 20 раз после пересчета
Оксана Пушкина упрекнула губернаторов в безразличии к жестокости в семьях