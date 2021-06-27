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Депутат Госдумы назвала бредом слова митрополита об абортах после изнасилования

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Оксана Пушкина
Оксана Пушкина
Фото: Павел Кашаев

Депутат Госдумы Оксана Пушкина раскритиковала митрополита Волоколамского Илариона после того, как он заявил, что не считает изнасилование причиной делать аборт. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

«Следуя логике высказывания церковного иерарха, давайте тогда отменим и уголовную ответственность за изнасилование, если оно привело к беременности? Ну, ведь бред?» — прокомментировала Пушкина слова митрополита.

Она напомнила, что Совет ООН по правам человека признал принуждение забеременевшей в результате изнасилования женщины к вынашиванию и рождению ребенка одной из разновидностей пыток. Депутат также отметила, что в России идет естественное сокращение числа абортов — за пять лет их число сократилось почти на 30 процентов.

«Для начала нужно обеспечить женщине возможность финансовой независимости даже в случае, если отец ребенка не захочет участвовать в его воспитании. В России каждая третья семья является неполной, а годовые долги по алиментам превышают 150 миллиардов рублей. Запрещать аборты в такой ситуации значит совершать преступление против женщин. Этим запрещальщикам хоть раз в жизни побывать на месте истерзанной женщины или ребенка-отказника, до старости пожиная плоды насилия!» — добавила Пушкина.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что беременность даже в результате изнасилования не является причиной для аборта. Он отметил, что церковь имеет опыт работы с изнасилованными женщинами и родившийся ребенок «принес счастье» их подопечным.

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