Депутат Госдумы назвала бредом слова митрополита об абортах после изнасилования

Депутат Госдумы Оксана Пушкина раскритиковала митрополита Волоколамского Илариона после того, как он заявил, что не считает изнасилование причиной делать аборт. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

«Следуя логике высказывания церковного иерарха, давайте тогда отменим и уголовную ответственность за изнасилование, если оно привело к беременности? Ну, ведь бред?» — прокомментировала Пушкина слова митрополита.

Она напомнила, что Совет ООН по правам человека признал принуждение забеременевшей в результате изнасилования женщины к вынашиванию и рождению ребенка одной из разновидностей пыток. Депутат также отметила, что в России идет естественное сокращение числа абортов — за пять лет их число сократилось почти на 30 процентов.

«Для начала нужно обеспечить женщине возможность финансовой независимости даже в случае, если отец ребенка не захочет участвовать в его воспитании. В России каждая третья семья является неполной, а годовые долги по алиментам превышают 150 миллиардов рублей. Запрещать аборты в такой ситуации значит совершать преступление против женщин. Этим запрещальщикам хоть раз в жизни побывать на месте истерзанной женщины или ребенка-отказника, до старости пожиная плоды насилия!» — добавила Пушкина.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что беременность даже в результате изнасилования не является причиной для аборта. Он отметил, что церковь имеет опыт работы с изнасилованными женщинами и родившийся ребенок «принес счастье» их подопечным.