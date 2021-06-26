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В РПЦ рассказали о «принесших счастье» женщинам детях насильников

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Митрополит Иларион
Митрополит Иларион
Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Беременность даже в результате изнасилования не является причиной для аборта, считают в РПЦ. Об этом заявил в эфире канала «Россия 24» председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает РИА Новости.

«Мнение церкви заключается в том, что даже если девушка забеременела в результате изнасилования — это не причина для того, чтобы делать аборт, — поставил точку в этом вопросе Иларион. — С точки зрения церкви, каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие».

Представитель РПЦ отметил, что церковь имеет опыт работы с изнасилованными женщинами, и родившийся ребенок «принес счастье» их подопечным.

Ранее Патриарх Кирилл призвал Госдуму ограничить суррогатное материнство для россиян и «положить предел» его использованию для иностранных граждан.

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