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В РПЦ призвали «положить предел» суррогатному материнству

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Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
Фото: patriarchia.ru

Госдуму призвали ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью «положить предел» его использованию для иностранных граждан. С таким заявлением выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Запись его выступления опубликована Youtube-канале «Россия 24».

«Убежден, что задаче сбережения народа не соответствует доступность так называемых услуг российских суррогатных матерей для иностранцев, при том что само суррогатное материнство не благословляется церковью, тем более безнравственное использование материнства на экспорт», — сказал патриарх

Также он добавил, что «продавать за рубеж материнский потенциал женщин» в условиях, когда в России наблюдается сокращение численности населения, недопустимо.

Кроме этого, глава РПЦ напомнил парламентариям об инициативе создания закона о статусе многодетных семей. Он сказал, что из-за отсутствия единого подхода положение многодетных в разных регионах отличается.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал рискованным законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью.

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