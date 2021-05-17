Патриарх Кирилл назвал причину расстрела в казанской школе

Патриарх Кирилл назвал отсутствие религиозного воспитания причиной расстрела в казанской школе №175, сообщает «Интерфакс».

В ходе своего видеообращения к участникам XXIX международных образовательных чтений в Москве глава Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что приобщение детей к религии может помочь в профилактике подобных трагедий. «Кажется, недостаточно внимания было обращено на самое главное: на тот нравственный климат и на ту систему ценностей, под влиянием которых воспитывается сегодня значительная часть детей и молодежи», — сказал он.

По его словам, в биографии 19-летнего Ильназа Галявиева якобы не было никаких обстоятельств, которые могли бы объяснить его цинизм и жестокость во время нападения на школу. Патриарх предположил, что «бесовщина в душе ребенка» связана с тем, что «если бога нет, то все дозволено».

Он также предложил оградить детей и молодежь от «тлетворного воздействия извне». Под этим он имел ввиду не только атеизм, но и различные мистические секты и культы.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Бывший ученик школы — 19-летний Ильназ Галявиев — пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. В результате погибли девять человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.