В РПЦ сравнили российских суррогатных матерей с рабынями

В Русской православной церкви (РПЦ) сравнили российских суррогатных матерей с рабынями. Соответствующее заявление опубликовал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале.

Он поддержал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также назвал принятие запрета на использование иностранцами российских женщин в качестве суррогатных матерей «моральным долгом» депутатов Госдумы.

«Использование материнского потенциала наших соотечественниц богатыми иностранцами, при посредничестве коммерсантов — это практика, которая по нравственной оценке сопоставима с эксплуатацией женщин в качестве рабынь. Не понимаю, как с этим могут мириться женские организации, имеющие хоть малейшее представление о достоинстве женщины», — написал Кипшидзе.

Представитель РПЦ напомнил, что женщины большинства стран «многоконфессиональной Западной Европы, Индии, и даже атеистического Китая» не эксплуатируются иностранцами в качестве суррогатных матерей.

Ранее 18 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Госдуму ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью «положить предел» его использованию для иностранных граждан.

В октябре прошлого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал рискованным законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью.