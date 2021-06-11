Пушкина осудила законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина прокомментировала внесение на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроекта, запрещающего иностранцам и лицам без гражданства пользоваться услугами суррогатных матерей в России. В комментарии «Ленте.ру» парламентарий заявила, что примеры в пояснительной записке к документу неубедительны и вводят граждан в замешательство.

«В январе 2021 года уже некими депутатами, чьи имена неизвестны, уже была попытка внести на рассмотрение проект закона о суррогатном материнстве. Затем в комитет к Василию Пискареву стали поступать замечания экспертов. Я лично ему пересылала многочисленные обращения врачебных и юридических сообществ. И вот сегодня законопроект, наконец, обрел реальных авторов. Эти же депутаты выступают против закона о профилактике семейно-бытового насилия, за запрет абортов, беби-боксов», — осудила депутат.

По словам Пушкиной, текст обновленного законопроекта был скорректирован после обращений юридических сообществ, ученых, врачей, экспертов и самых обычных людей, но глобально мало что изменилось. Законопроект по-прежнему ущемляет конституционные права граждан, отметила депутат. «Это касается как пар, которые не состоят в официальном браке, так и одиноких мужчин, желающих стать отцами с помощью услуг суррогатной мамы», — добавила Пушкина.

Как отметила депутат, законопроект «сырой», несмотря на внесенные изменения. Приведенные примеры в пояснительной записке к законопроекту Пушкина назвала неубедительными. Они вводят граждан в замешательство, отметила она.

«Примеры единичные, нелогичные. Статистика приведена за два года, а сама практика суррогатного материнства, к слову, применяется в РФ уже с 2011 года! И если авторы хотят запретить эту услугу для иностранцев, то совершенно не понятно, зачем приводить в пример международную практику. От себя лично могу добавить, что те успехи, которые наши ученые и врачи достигли в суррогатном материнстве, и технологии, разработанные ими, — это то, чем современная Россия действительно может гордиться», — заключила Пушкина.

Как ранее сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, группа депутатов предлагает прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России либо одинокая женщина — гражданка РФ, для «которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям».

По словам одного из авторов документа, главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, законопроект — вынужденная мера, обусловленная невозможностью отследить судьбу ребенка и защитить его права после вывоза за рубеж, так как по факту своего рождения в нашей стране он не приобретает российского гражданства.