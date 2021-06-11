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В Госдуму внесли закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

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Фото: Unsplash

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который лишает иностранцев возможности обращаться за услугами российских суррогатных матерей. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Петр Толстой.

По его словам, группа депутатов предлагает прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина — гражданка РФ, для «которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям».

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым разработали законопроект, который ужесточает правила суррогатного материнства в России. Запрет услуг суррогатного материнства для иностранцев связан с уже сформировавшимся, по мнению составителей проекта, рынком экспорта детей из страны.

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