Аборты после изнасилований впервые разрешили в Эквадоре

В Эквадоре впервые декриминализовали аборты в случае, если женщина стала жертвой изнасилования. Об этом сообщил омбудсмен по правам человека в стране Фредди Кэррион на своей странице в Twitter.

Решение принял Конституционный суд страны. Кэррион подчеркнул, что законодательное разрешение абортов после изнасилования «стало возможным благодаря женским и феминистским группам, которые постоянно борются за более справедливое и эгалитарное общество».

По данным офиса Кэрриона, в Эквадоре каждый день шесть молодых девушек делают аборт, отмечает France 24. При этом 80 процентов случаев беременности среди девушек моложе 14 лет наступают именно в результате сексуального насилия. Ежегодно 2,5 тысячи жертв изнасилований вынуждены рожать.

Избранный президент страны Гильермо Лассо, который вступит в должность в конце мая, заявил, что полностью уважает решение суда.

Эквадор является достаточно консервативным государством, 80 процентов его населения — строгие католики. Ранее за аборт в стране женщина получала три года тюремного заключения. Процедура разрешалась только если жизнь или здоровье женщины находились под угрозой или если беременность возникала в результате изнасилования женщины с психическим расстройством.

28 апреля губернатор американского штата Айдахо республиканец Бред Литтл подписал закон об абортах, который запрещает женщине прерывание беременности после обнаружения сердцебиения у плода, что может произойти уже через шесть недель.

В декабре 2020 года Сенат Аргентины одобрил законопроект о легализации абортов. Принятый документ разрешил прерывать беременность без медицинских показаний на сроке до 14 недель.