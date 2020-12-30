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В Аргентине разрешили аборты

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Фото: Marcos del Mazo / LightRocket via Getty Images

Сенат Аргентины одобрил законопроект о легализации абортов. Об этом сообщает «Би-би-си».

Принятый документ разрешает прерывать беременность без медицинских показаний на сроке до 14 недель. Во время голосования по законопроекту возле здания парламента собрались сотни сторонников легализации абортов с зелеными банданами — символом движения.

Законопроект был внесен в парламент президентом Аргентины Альберто Фернандесом. 11 декабря его одобрила нижняя палата парламента Аргентины. Против легализации абортов выступила католическая церковь.

До этого в стране разрешалось прервать беременность только в случае, если она наступила из-за изнасилования или при угрозе жизни матери. По подсчетам правительства, около 38 тысяч женщин ежегодно оказывались в больницах из-за осложнений, вызванных неправильно проведенным абортом.

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