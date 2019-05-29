В Аргентине снова задумали легализовать аборты

Нижняя палата парламента Аргентины представила проект легализации абортов спустя год после того, как почти такой же законопроект был отвергнут, сообщает Reuters.
Новое предложение законодателей несущественно отличается от предыдущего: в нем лишь предусмотрены дополнительные юридические шаги, предшествующие самой операции.
Как сообщает агентство, в поддержку законопроекта проходят массовые выступления: тысячи людей выходят на улицы Буэнос-Айреса с зелеными банданами — символом движения. В августе прошлого года верхняя палата парламента страны отвергла легализацию абортов до 14-й недели беременности: за нее выступил 31 сенатор, против проголосовали 38.
По оценке министерства здравоохранения Аргентины, каждый год в стране проводятся по меньшей мере 350 тысяч нелегальных абортов. Правозащитные группы считают, что эта цифра может быть занижена. На данный момент аргентинские законы позволяют прервать беременность только в случае, если она наступила из-за изнасилования или при угрозе жизни матери.
Запрет абортов обсуждается в законодательных органах 16 штатов США. В четырех из них губернаторы подписали закон, признающий незаконным прерывание беременности после обнаружения сердцебиения плода. В частности, такое решение приняли в штатах Айова и Алабама.