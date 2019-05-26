Папа Римский сравнил аборты с наймом киллера

Папа Римский Франциск высказался против абортов, подчеркнув, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен. Об этом сообщает Associated Press.
Он добавил, что священники и врачи должны оказывать семьям поддержку в тяжелых случаях. «Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему? Можно ли нанять киллера для решения проблемы?» — заявил Папа Римский. По словам понтифика, противодействие абортам — это «не религиозный вопрос, а человеческий».
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в случае отказа от абортов в России в течение десяти лет численность населения достигнет 156 миллионов человек, а за 20 лет — 166 миллионов. Он добавил, что борьба с абортами имеет социологические и политические предпосылки и последствия.