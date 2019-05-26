Мир
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Все имущество Порошенко захотели арестовать
Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты
Задержан временный руководитель Росреестра Дагестана
Корреспондента RT избил французский полицейский
Пьяный украинец попытался свернуть голову ребенку в супермаркете
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Переутомление признали болезнью
Обещавший дать леща Соловьеву активист рассказал об их встрече
Новости партнеров

Папа Римский сравнил аборты с наймом киллера

Перейти в «Мою Ленту»

Папа Римский Франциск высказался против абортов, подчеркнув, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен. Об этом сообщает Associated Press.

Он добавил, что священники и врачи должны оказывать семьям поддержку в тяжелых случаях. «Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему? Можно ли нанять киллера для решения проблемы?» — заявил Папа Римский. По словам понтифика, противодействие абортам — это «не религиозный вопрос, а человеческий».

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в случае отказа от абортов в России в течение десяти лет численность населения достигнет 156 миллионов человек, а за 20 лет — 166 миллионов. Он добавил, что борьба с абортами имеет социологические и политические предпосылки и последствия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Патриарх Кирилл подсчитал численность населения России при отказе от абортов
Папа Римский разочаровался в католической церкви
Ватикан прервал многолетнее молчание после обвинения священников в педофилии
Другие материалы рубрики
Мир00:0225 мая

«Ура, товарищи!»

Китайцы вспомнили традиционные ценности и разрешили гей-браки. Они ждали этого сотни лет
14:1325 мая

Трампу запретили строить стену на границе с Мексикой на бюджетные деньги

17:2425 мая

В США осудили моряка за попытку передать России «ядерные» секреты

13:0925 мая

В Италии захотели посадить украинского военного за гибель репортера в Донбассе

Мир00:0522 мая

«Я не президент Мексики, я ее босс»

Тайная жизнь самых могущественных картелей Латинской Америки
14:1625 мая

Россия ответила на решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе

08:4125 мая

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

19:1724 мая

Сбежавший к ИГ британец собирался обезглавить школьного товарища

Мир00:0120 апреля

«Мы сражаемся не за режим, а за народ»

О чем мечтал, кого боялся и где ошибся Адольф Гитлер
13:5125 мая

Трибунал ООН встал на сторону Украины в деле об инциденте в Керченском проливе

01:1225 мая

Опубликован снимок подозреваемого по делу о взрыве в Лионе

01:3825 мая

Трамп раскрыл отношение к уходу Терезы Мэй

Россия
«Правовая база для извращений»
Эти законы могли защитить российских женщин. Почему их не приняли?
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Дрожь по телу и слезы»
БДСМ-шоу, лезгинка и линейка на снегу. Последний звонок глазами выпускников
Последствия землетрясения в Дагестане показали на видео
«Для многих сексуальное принуждение — это норма»
Что на самом деле россияне думают о правах женщин, равенстве и семейном насилии
Россиянина поймали на краже 40 тонн воды из водоема
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Все материалы
Мир
«Ура, товарищи!»
Китайцы вспомнили традиционные ценности и разрешили гей-браки. Они ждали этого сотни лет
Трампу запретили строить стену на границе с Мексикой на бюджетные деньги
Тереза МэйТереза Мэй объявила об отставке
Она собиралась вывести Британию из ЕС, а в итоге ушла сама
В Италии захотели посадить украинского военного за гибель репортера в Донбассе
Папа Римский сравнил аборты с наймом киллера
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Трибунал ООН встал на сторону Украины в деле об инциденте в Керченском проливе
Все материалы
Бывший СССР
Большая пересменка
Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
Украина отреагировала на приезд председателя Госдумы в Крым
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Пьяный украинец попытался свернуть голову ребенку в супермаркете
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
Порошенко призвал Зеленского не заигрывать с Россией
Все материалы
Экономика
«Тарифы могут быть выше в четыре раза»
Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
Тони Роббинса обвинили в расизме
В Германии раскрыли опасность «грязной» российской нефти
Уникальная BMW взлетела в цене на 800 процентов
Россияне массово променяли вино на пиво
Глава Сбербанка отчитался о «косяках»
Нефтяники ослушались правительство
Все материалы
Силовые структуры
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого Лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
Александра ПетроваЗамужем за мафией
Истории женщин, связавших судьбу с российскими киллерами и ворами в законе
«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»
Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
Российские полицейские попались на раскрытии подстроенных ими преступлений
Задержан временный руководитель Росреестра Дагестана
У созданной российскими чиновниками ОПГ нашли имущество на 20 миллиардов рублей
Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Появилось видео езды американских кадетов на Т-64
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Российский «Охотник» начал скакать
В России задумали электромагнитные ракеты
Все материалы
Спорт
Заглохла
Финны остановили «красную машину». Сборная России вновь осталась без золота ЧМ
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
«Манчестер Юнайтед» поборется с «Барселоной» за чемпиона мира
Тренер сборной России прокомментировал поражение от Финляндии в полуфинале ЧМ
Хоккеист сборной России отверг «финское проклятие»
Серена УильямсВремя Серены
Уильямс и Надаль готовы творить историю: главные интриги «Ролан Гаррос-2019»
Все материалы
Культура
Пон Чжун ХоБерегите паразитов
Кто и почему победил на Каннском фестивале
Сдохни, хиппи, сдохни
Квентин Тарантино в стадии полураспада: «Однажды... в Голливуде» в Каннах
Варя Вразброд«Рэп — это обычно свалка слов»
Кто и как делает самый необычный арт-рок в России
Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли
Билан оценил шансы повторного участия в «Евровидении»
Все материалы
Интернет и СМИ
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Twitter навсегда заблокировал аккаунты двух хейтеров Трампа
Кривое зеркало
Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
Девушки рассказали о самых действенных способах отшивать парней
Корреспондента RT избил французский полицейский
Все материалы
Ценности
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
От Джины до Софии
Самые властные, сексуальные и знаменитые женщины Италии
Названа причина смерти модели на подиуме
Женщина испугалась слепоты и похудела на 48 килограммов
Названо лучшее время для покупки выпускного платья
Голая модель на улицах города вывела из себя евреев
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Российские пилоты узнали о неполадках в самолете и стали кружить над городом
Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер
Первый российский круизный лайнер спустили на воду
Все материалы
Из жизни
Леннард Дэвис и Ланселот Тауоа«Это был постыдный секрет»
Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Кейт Миддлтон поцеловала королеву Великобритании и «нарушила» протокол
Девушка пыталась сделать снимок на фоне океана и погибла
14-летний вундеркинд получил две ученые степени
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Все материалы
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
Четвертым будешь?
Тест-драйв самого легкового Isuzu
Дорогие машины в личине дешёвых
Самый странный тюнинг на свете: стилизовать суперкар под бюджетную повозку
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
Российский спорткар Marussia возродят в виде электрокара
В Мексике суперкары преступников продадут для помощи бедным
Все материалы
Дом
Восточная сказка
Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Соседство с Ротшильдами оценили в миллиард рублей
Ипотечное жилье в Москве подорожало
Российский депутат задекларировал три десятка квартир и десять самолетов
Десятиметровый дом предложили в аренду в Москве
Все материалы