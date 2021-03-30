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В России снизилось число абортов

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Фото: Unsplash

В России с 2016 года на 39 процентов снизилось число абортов. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает .

«Это серьезные цифры, но тем не менее, потенциал в этом вопросе еще есть», — сказала Голикова.

Она отметила, в 2020 году более 200 тысяч россиянок получили консультации в центрах медико-социальной поддержки и отказались от абортов.

Вместе с тем, по словам Голиковой, с 2010 года численность женщин репродуктивного возраста снизилась на 37,5 процента. «Такое серьезное сокращение численности женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, в том числе, приводит к сокращению рождений», — констатировала вице-премьер.

Ранее депутат Госдумы Инга Юмашева предложила запретить аборты в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетним без согласия родителей. По ее словам, исключение этой медицинской услуги из сферы деятельности частных клиник позволит «существенно улучшить и статистику» и сократить число криминальных абортов.

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