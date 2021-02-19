В американском штате запретили почти все аборты

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер подписал указ, согласно которому в штате запрещаются почти все аборты. Об этом сообщает Reuters.

Так, под запрет попадают аборты, проводимые при появлении сердцебиения плода, то есть, примерно после шестой недели беременности. Организация по охране здоровья женщин Planned Parenthood подала в суд, утверждая, что данный документ противоречит Конституции США.

Судья Окружного суда Майкл Юпперт написал в своем заключении, что плод еще не является жизнеспособным на шестой неделе беременности. В различных регионах США, как правило, аборты запрещено делать после того, как плод становится жизнеспособным вне матки, то есть, после 24-й недели.

Проблема абортов является предметом острой дискуссии в США. Так, 1973 году права женщины на аборт были закреплены на конституционном уровне. При этом штаты могут самостоятельно вводить ограничения на прерывание беременности.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Джо Байден отменит ограничения на аборты и другие меры, введенные в сфере планирования семьи нынешним главой государства Дональдом Трампом. Последний запретил финансировать из федерального бюджета организации, продвигающие аборты, запретил фирмам по планированию семьи перенаправлять людей в клиники, где делаются аборты, чем значительно снизил приток их клиентов.