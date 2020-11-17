Таиланд приблизился к разрешению абортов

Власти Таиланда подготовили законопроект, разрешающий аборты в первые 12 недель беременности. Об этом сообщает Bangkok Post.

Ожидается, что парламент примет одобренный кабинетом министром новый закон до февраля 2021 года. Документ содержит две поправки в Уголовный кодекс страны. Законопроект также отменяет ответственность для врачей, которые помогли избавиться от плода при соблюдении всех норм. Более того, также уменьшаются штрафы для женщин, делающих аборт на сроке, превышающем 12 недель беременности.

Ранее Конституционный суд Таиланда признал, что женщины имеют полное право делать аборты. Постановление вступит в силу 13 февраля 2021 года, именно оно и приблизило новый законопроект. Согласно решению суда, статья Уголовного кодекса 1957 года противоречит статьям 27 и 28 Конституции Таиланда: в них закреплены равные права и свободы человека.

Известно, что из-за нынешних законов ежегодно около 200 тысяч женщин в год были вынуждены делать аборт подпольно. Если об этом узнавала полиция, девушки должны были выплатить штраф в размере 60 тысяч батов (152 тысячи рублей). Сейчас исключениями считаются беременность, которая представляет угрозу для физического или психического здоровья матери и серьезные отклонения здоровья у плода. Наказание также не налагается на девочек младше 15 лет, которые были изнасилованы.

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