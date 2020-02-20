Суд Таиланда полностью разрешил аборты

Конституционный суд Таиланда признал, что женщины имеют полное право делать аборты. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Постановление вступит в силу через 360 дней, то есть 13 февраля 2021 года. Согласно решению суда, статья Уголовного кодекса 1957 года противоречит статьям 27 и 28 Конституции Таиланда: в них закреплены равные права и свободы человека.

Исключениями из статей кодекса была беременность, которая представляет угрозу для физического или психического здоровья матери, или серьезные отклонения здоровья у плода. Наказание также не налагалось на девочек младше 15 лет, которые были изнасилованы. Конституционный суд постановил изменить статьи Уголовного кодекса и разрешить аборты в любом случае.

Издание отмечает, что активисты уже давно выступали за отмену статей Уголовного кодекса. Заседание суда было инициировано ходатайством одного из правозащитника по имени Срисамай Чуэчарт, который указал на противоречие уголовного кодекса Конституции Таиланда.

Bangkok Post пишет, что из-за старого закона ежегодно около 200 тысяч женщин были вынуждены делать аборт подпольно. Если об этом становилось известно полиции, девушки должны были выплатить штраф в размере 60 тысяч батов (121 тысяча рублей).

В середине октября прошлого года марокканский король Мухаммед VI помиловал журналистку Хаджар Райссуни, которую посадили на год тюрьмы за добрачный секс и аборт. Министерство юстиции страны заявило, что вмешательство короля в это дело стало «актом сострадания и милосердия».

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